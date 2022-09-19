Nizip'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Kültür Parkı’nda düzenlenen tören Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, ilçedeki kurum ve kuruluşların yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

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