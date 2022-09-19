İslahiye ve Nurdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

İslahiye Demokrasi Meydanı'ndaki törene Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Garnizon Komutanı Albay Sedat Mercan, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Belediye Başkan Vekili Fetiye Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, Emniyet Müdürü ile diğer ilgililer katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri İslahiye Derneği Başkanı Süleyman Yılmaz'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından protokol üyeleri, Hacıali Öztürk Mahallesi'ndeki dernek merkezinde gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Nurdağı Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Sinan Korkmaz ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tarafından çelenk sunuldu.​​​​​​​

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.