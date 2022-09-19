GİBTÜ Tıp Fakültesi'nde ilk ders heyecanı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Tıp Fakültesi'nde 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dersi yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, GİBTÜ Tıp Fakültesi'nde düzenlenen açılış töreninde ilk dersi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüncü verdi.

Yüncü, öğrencilerle aynı heyecan ve mutluluğu yaşadığını belirtti.

Okulda zamanın hızlı geçtiğini aktaran Yüncü, "Okulun nasıl bittiğine inanamayacaksınız. Çok güzel bir eğitim kadromuz, çok kıymetli hocalarımız var. Lütfen sorun, öğrenmek için çabalayın, hocalarınızın peşini bırakmayın. Bizler sizin öğrenme aşkınızı gördüğümüzde daha da motive oluyoruz. Lütfen bizleri zorlayın." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin en iyi eğitimi alması için sürekli çalıştıklarını anlatan Yüncü, öğrencilerin de bu yönde olmaları gerektiğini kaydetti.

Hasta-doktor ilişkisinin hekimlik mesleğinin önemli bir parçası olduğunu dile getiren Yüncü, "Muhatabınızın insan olduğu gerçeğini asla unutmayın. Tedavinin ve ilişkilerin merkezine insanı alarak hareket edin. Hastalarınızla dost olun, kendinizle dost olun, insanlıkla dost olun. Bizler iyi birer hekim yetiştirmek için gayret edebiliriz ancak iyi birer insan olmak her şeyden önce sizlerin elinde. İyi bir hekim olma yolunda gece gündüz demeden çabalarken, iyi bir insan olabilmek için kendi manevi yolculuklarınızı, hayata dair sorgulamalarınızı da ihmal etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

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