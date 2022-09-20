Cevdet Akınal'dan, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cevdet Akınal'dan, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki:

AA

Cevdet Akınal'dan, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki:

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Akınal, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon deplasmanına puan veya puanlar almak için gittiklerini ve maçın hemen başında 2-0 öne geçtiklerini hatırlatarak, "Ancak sonrasında bize göre öylesine kabul edilemez hakem hataları yaşandı ki değil 2-0, daha farklı bile öne geçmiş olsak maçı kaybedecekmişiz diye düşündük. Rakibimize verilen penaltıda, oyuncumuzun ayağından seken topa penaltı kararı verilirken aynı pozisyonun üstelik ayağından sekmeden doğrudan ele çarptığı pozisyonda penaltı kararı verilmiyor. Hadi diyelim hakem Mete Kalkavan bunu göremedi, peki ya VAR sistemi ne yapıyordu? Konu Trabzonspor olunca hemen uyarı gelirken, biz olduğumuzda neden görmezden gelindi? Buna rağmen son ana kadar asla mücadelemizi bırakmadık. Maçın son saniyelerinde tüm Türkiye'nin gördüğü o net faulü, ne hikmetse ne maçın hakemi ne de VAR hakemleri göremedi. Golün öncesinde ise maç içerisinde metre hesabı yapan hakemlerimiz, taç atışının topun çıktığı yerden 7-8 metre uzaktan kullanılmasını bile görmezden gelmeyi seçiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşananların kabul edilebilir olmadığını belirten Akınal, "Kimse Gaziantep şehrinin, takımının hakkını yiyemez. Bize göre bu yaşanılanlar futbol adına bir kez daha kara bir gece yaşatmıştır. Hakkımız, puanımız elimizden alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor maçı sonrası hakem kararlarını konuşmanın kendilerini ayrıca üzdüğünü aktaran Akınal, Trabzonspor Kulübüne saygı duyduklarını kaydetti.

Bordo-mavili kulübün hakem yardımına ihtiyacı olmadığını anlatan Akınal, "Bu yaşadıklarımız, gördüklerimiz bir kez daha hakem hatalarının, futbolun önüne geçmesine neden oluyor. Elbette federasyonumuz tarafından bu kara geceyi yaşamamıza neden olanlar hakkında gerekli raporlar hazırlanacaktır. Bunu her fırsatta dile getirmeye ısrarla devam edeceğiz. Bizler ayrıcalık beklemiyoruz. Adil bir futbol ortamı istiyoruz." görüşlerine yer verdi.


- "Son üç maçta büyük şanssızlıklar yaşıyoruz"

Akınal, başarılı gidişatı sürdürmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Süper Lig'de 7. haftanın sonunda 11 puan topladıklarını anımsatan Akınal, "Sezonun ilk dört maçında gerçekten iyi performans göstererek hak ettiğimiz sonuçları almaya başladık. Ancak özellikle son üç maçta büyük şanssızlıklar yaşıyoruz. Bu takım, Galatasaray, Trabzon gibi deplasmanlarda dahi hakkıyla öne geçmeyi hep başardı. Ancak son üç karşılaşmanın son dakikalarında yediğimiz gollerle elimizdeki puanları rakiplerimize verdik. Bakıldığı zaman şu an belki puan durumunda çok daha farklı bir noktada olacaktık." ifadelerini kullandı.

Geçmişe takılmadan devam edeceklerini vurgulayan Akınal, "Takımımızın yanı sıra Türk futbolunun gelişimi için de elimizden geleni yapacağız. Takımımıza güveniyoruz ve taraftarlarımızın da desteğiyle daha iyi noktalara geleceğiz. Biz burada şehir olarak bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Başarıya ulaşabilmek adına da bunu yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor karşısında 10. dakikada 2-0 öne geçen Gaziantep FK; 14, 42 ve 90+8. dakikada yediği gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Traktör kazasında babasından 10 gün sonra Emin de yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Traktör kazasında babasından 10 gün sonra Emin de ...
AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, Nizip'te temaslarda bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, Nizip'te ...
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Gaziantep'te, okuldan kablo hırsızlığına tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te, okuldan kablo hırsızlığına tutuklama
Gaziantep'te okuldan kablo hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Gaziantep'te okuldan kablo hırsızlığı güvenlik ...
Gaziantep'te dolandırıcılık zanlısının kaldırıma bırakılan 365 bin lirayı alması kamerada
YEREL HABERLER Gaziantep'te dolandırıcılık zanlısının kaldırıma ...
Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya'dan gazilere ziyaret
YEREL HABERLER Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya'dan gazilere ziyaret
'Savcıyım' diyerek 356 bin TL dolandıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 'Savcıyım' diyerek 356 bin TL dolandıran şüpheli ...
Gaziantep'te 261 litre kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 261 litre kaçak alkol ele geçirildi
GastroAntep yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı
YEREL HABERLER GastroAntep yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli ...
GİBTÜ Tıp Fakültesi'nde ilk ders heyecanı
YEREL HABERLER GİBTÜ Tıp Fakültesi'nde ilk ders heyecanı
Araban'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Araban'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
İslahiye ve Nurdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
YEREL HABERLER İslahiye ve Nurdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü ...
Şehit Sözleşmeli Er İsmet Aybek, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Sözleşmeli Er İsmet Aybek, son yolculuğuna ...
Şehit İsmet Aybek, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit İsmet Aybek, Gaziantep'te son yolculuğuna ...
Barak Ovası GES ile sulanacak
YEREL HABERLER Barak Ovası GES ile sulanacak
Nizip'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Nizip'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Așırtmalı Aba Güreşleri Nizip'te yapıldı
YEREL HABERLER Așırtmalı Aba Güreşleri Nizip'te yapıldı
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep'te yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Hububat ihracatında yüzde 28´lik artış
YEREL HABERLER Hububat ihracatında yüzde 28´lik artış
Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
Vali Gül'den Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Gül'den Gaziler Günü mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.