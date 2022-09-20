Güneydoğu'dan 8 ayda 2,2 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki hububat ve bakliyatçılar, yılın 8 ayında 2,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin zorlu süreçlerin üstesinden rahatlıkla gelecek kapasiteye sahip olduğunu aktardı.

Hububat sektörünün tarımda en fazla ihracat yapan sektör olduğuna işaret eden Kadooğlu, "İhracatımız 8 ayda yüzde 28'lik artışla 2,2 milyar dolar seviyelerine çıktı. Hububat birlikleri arasında Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren birliği olma statümüzü koruyoruz. İhracatımızı planladığımız yeni projelerimizle daha da artırarak 2023 yılı hedeflerimizi gerçekleştirmeye hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kadooğlu, bölgenin en fazla Irak, Suriye ve ABD'ye ihracat yaptığını ve dış satıma konu olan ürünler açısından da en çok sırasıyla makarna, bitkisel yağ ve buğday ununun satıldığını kaydetti.



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