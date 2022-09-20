İslahiye'de zabıta ekipleri bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, buldukları cüzdanı sahibine teslim etti.



İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, uzay çatılı semt sebze pazarında görev yaparken içinde 2 altın küpe ile bir miktar para bulunan cüzdan buldu.

Zabıta ekipleri, cüzdan içindeki banka kartından 75 yaşındaki Ali Osman Toprak'a ulaştı.

Kaybettiği cüzdanına kavuşan Toprak, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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