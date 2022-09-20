Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 12 cep telefonu, 6 hard disk, 3 bilgisayar, bir miktar para ile çok sayıda ziynet eşyası ve yasa dışı bahisle alakalı şahıs bilgilerinin bulunduğu ajanda ele geçirdi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.