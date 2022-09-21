Nizip'te kız Kur'an kursu açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nizip ilçesinde Hayırsever Bozar Ailesi tarafından yaptırılan Türkan-Mustafa Bozar Kız Kur'an Kursu düzenlenen törenle açıldı.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, hayırsevere ve kursun açılmasında gayret gösteren Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

Nizip ilçesinin hayır sahipleri ve idarecileri konusunda örnek bir ilçe olduğunu söyleyen Vali Gül, şunları kaydetti.

"Bugün Bozar ailesinin yapmış olduğu hizmet için buradayız Allah razı olsun ailece Nizip'te böylesine hayırlı bir işe niyet ederek bu hizmeti hayata geçirdiler. Bu kurslarda yetişen evlatlarımız bizlerin hem bu dünyada hem de öbür dünyada önderi olacaktır. Bu sebeple kıymetli ailemize bir kez daha teşekkür ediyorum Allah hayırlarını kabul eylesin Allah sayılarını artırsın."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Kız Kur'an kursumuzun ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor ve bu güzel eseri ilçemize kazandıran kıymetli ailemize ise sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri böylesine güzel işlerle uğraşanlardan eylesin rabbim hayır sahiplerimizden razı olsun çok teşekkür ediyorum saygılarımı sunuyorum."dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, hayırsever aileye teşekkür ederek, "Bu tür hayır işlerinde niyet hayır akıbet hayırdır. Ben kıymetli hayırseverlerimize şahsım ve hemşerilerim adına sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah hafızlarımız bundan sonraki eğitimlerini bu güzel ortamda tamamlayarak insanlara hizmet yolunda adımlarını atacaklar. Bu noktada rahmetli Mustafa Bozar amcamız adına hayırlı evlatları tarafından böylesine anlamlı ve önemli bir yatırımın ilçemize kazandırılmasında dolayı çok mutluyum. Ben tekrardan hayır sahiplerimize teşekkür ediyor kursumuzun ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Hayırsever Harun Bozar ise hayattaki en önemli yatırımın insana ve geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade ederek, kursun yapılmasına vesilen olan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve emeği herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından açılışı yapılan Kur’an Kursu'nu gezen Vali Gül verilecek olan hizmetlerle ilgili bilgi aldı.



Program Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın hayırseverlere plaket takdimi ile son buldu.













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