Gaziantep'te tırda 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir tırda yapılan aramada 2 kilogram eroin, 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir tırı uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Onix" ile tırda arama yapan ekipler, 2 kilogram eroin ve 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada ekiplerin tırda arama yapması ve uyuşturucunun bulunma anı emniyet müdürlüğü kamerasınca kaydedildi.

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