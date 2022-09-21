Nizip'te hayırseverin yaptırdığı okul törenle açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayırsever Müslüm Erdoğan’ın üstlendiği Ayşen-Müslüm Erdoğan Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 24 derslik, kütüphane, konferans ve spor salonu ile eğitim öğretim yılına hazır getirilen okulun açılışı Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, hayırsever Müslüm Erdoğan, eşi Ayşe Erdoğan ve ailesinin katılımıyla gerçekleşti.

Törenin açılışında konuşan Vali Gül, eğitim alanında yapılan yatırımların önemine değinerek, "Her zaman söylediğim gibi, eğitimde iyiysek, hayatın her alanında iyiyiz demektir. Çocuklarımızı geleceğe güvenle, güçlü bir şekilde hazırlamamız lazım. Bu anlamada hayırseverimize eğitime olan ilgisinden ve ilçemize kazandırdığı bu güzel okuldan dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Ayrıca Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'ya gerek şahsi gerek kurum olarak bu tür faaliyetlerde yer aldığı için teşekkür ediyorum. Allah hayır sahiplerimizin sayısını artırsın. Okulumuz hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise hayırsever aileye teşekkür ederek, "Bugün bizlerde hayırsever ailemiz gibi çok mutlu ve çok heyecanlıyız Nizip'e yakışır eğitim yuvası olmuş. Öncelikle Erdoğan ailesine çok teşekkür ederim çok güzel bir işi başararak Nizip'e güzel bir yatırım yaptılar Allah hayırlarını kabul eylesin. Belediye Başkanımız Mehmet Sarı da bu işlerlerle yakından ilgilendi çok emekleri oldu kendisine de çok teşekkür ediyor okulumuzun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.



Belediye Başkanı Mehmet Sarı, okulun yapımını üstlenen hayırsever Müslüm Erdoğan ve ailesine teşekkür etti.

Nizip Belediyesi olarak bu tür çalışmalara öncülük yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmalarına devam eden Başkan Sarı, "Biz hayırseverimizle yıllar öncesinden tanışıyorduk kendisi hayır sahibi bir insan kendisine bir arsamızın olduğunu ve buraya bir okul yaptırabileceğini söylediğimizde hiç düşünmeden tamam dedi ve bugün bu güzel eserin ortaya çıkmasına vesile oldu ben kendisine ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun eğitim camiamıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Hayırsever Müslüm Erdoğan'da okulun eğitime hazır hale gelmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu aktararak, "Bugün benim ve ailem için mutluluk ve gurur verici bir gün bu bizim için bir ilk oldu ama bununla sınırlı olamayacak sayın başkanımız bu tür eserlerin devamını istedi benden buradan ikinci okulu da yapma sözünü veriyor ve bu güzel okulun tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Okunan dualarla açılışı yapılan okulu gezen katılımcılar öğrencilere başarılar dilediler.

Program hayırsever aileye plaket takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.









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