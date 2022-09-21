Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazası ve Marmaris'teki yangını değerlendirdi:

GAZİANTEP (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasına ilişkin, kazada hayatını kaybeden ve yaralanan mürettebatın kimlik bilgilerini paylaşarak, kaza kırım ekibinin olay yerine intikal ettiğini ve gerekli tetkiklere başladıklarını bildirdi.

Kirişci, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki nar işleme tesisinde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğunu vurgulayan Kirişçi, şöyle konuştu:

"Muğla ilimiz Marmara ilçesi Ataköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen orman yangınlarına müdahale için Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde konuşlu helikopter, saat 16.10 sıralarında bu yangına müdahale için kalktığında Denizli ili Çardak ilçesi Gemiş Mahallesi yakınlarında henüz sebebi bilinmeyen bir kazaya maruz kalmıştır. Türk Hava Kurumu ile MGI iş ortaklığında kiralanan Rusya menşeili RA-31591 kuyruk numaralı KA32 diye adlandırdığımız helikopterde görev yapan 7 personelden 2'si vefat etmiştir. Yaralı personellerimizin herhangi bir şekilde yoğun bakımları söz konusu değildir."

- Kimlik bilgilerini paylaştı

Bakan Kirişci, helikopterdeki mürettebatın kimlik bilgilerini de paylaştığı konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu hayatını kaybeden 2 kişi Rus uyruklu. Bunlar, uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov. Diğer 5 yaralımız ise teknik personeller Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem ve kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın, yardımcı pilot Egor Turkov. Şu an yaralı personellerimiz Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyorlar. Herhangi bir şekilde yoğun bakımlık durumları söz konusu değil. Kazanın nasıl olduğunu ve sebebin ne olduğuna dair şu anda herhangi bir bilgi yok. Ama kaza kırım ekibi olay mahaline intikal etmiş, gerekli tetkikleri başlatmış durumdalar."

- "Yangın kontrol altına alınmak üzere"

Bakan Kirişci, yangınla ilgili son duruma ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Yangın kontrol altına alınmak üzere. Bu yangına müdahale sırasında 714 personelimiz aktif olarak görev almış durumda. Yangın müdahalesinde kullanmış olduğumuz 14 uçağımız ve 23 helikopterimiz var. 1 İHA'mız da aktif olarak kullanılıyor. Yine 83 arazözümüz de hizmet veriyor. İlk müdahale aracı olarak 22, iş makinesi olarak da 5 aracımız yangın söndürme operasyonunda görev alıyor. Bildiğiniz gibi yer Muğla ve Marmaris olunca hepimiz ister istemez dikkat kesiliyoruz. O bölgede sıklıkla yangın meydana geldiği için... Yangının meydana geldiği saat 12.32. Bizim müdahale ekibimizin ulaştığı saat ise 12.40 olarak kayıtlarımızda bulunuyor."

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