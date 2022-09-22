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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te "arabasız gün" etkinliği düzenlendi

AA

Gaziantep'te "arabasız gün" etkinliği düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "arabasız gün" etkinliği gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu'nun desteği, Türkiye Belediyeler Birliği'nin koordinasyonunda yürütülen "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılanlar, Kamil Ocak Caddesi'nden başlayarak Ömer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan Oyuncakistan Park'a kadar bisiklet, elektrikli skuter ve elektrikli bisikletle yaklaşık 2,5 kilometre yol katetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Deprem, sel gibi afetlerde Türkiye'nin hızlı hareket ettiğini ifade eden Şahin, "Bununla övünüyoruz. Ama asıl olan şey bunun olmaması için çalışmak. Bunun detaylarını neden olduğunu anlayıp olmamasını sağlayacak tedbirler almalıyız. Ayrıca dünyayı kirleten unsurlara daha dikkat ederek temiz çalışmalar üzerinde yoğunlaşmamız lazım.En az kirleten ülkelerden biri Almanya diğeri Türkiye'dir. Almanya sanayisini tamamlamış. Türkiye sanayileşmesine devam ediyor. Teknoloji açığı var bu açığı kapatmak için çalışıyor." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kentte birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını aktaran Şahin, bisikleti teşvik etmek için 100 bin bisiklet dağıtacaklarını kaydetti.

Etkinliğe, Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammet Önder, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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