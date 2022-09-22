GAGİAD, yeşil kalkınma için 5 ülkeden gelen heyeti ağırladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından "Dayanıklı Bir Yeşil Kalkınma için İş İnsanları ve Yeni Katılanlar Arasında Bilgi Değerleme ve Farkındalık Diyaloğu"nun ilk buluşması gerçekleştirildi.

GAGİAD'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, GAGİAD heyeti, kentlerin ekolojiye verdiği değer, yeşil kalkınma süreci ve yapılan çalışmaların yerinde görülmesi amacıyla İspanya, Lüksemburg, Danimarka ve Yunanistan'dan gelen konukları ağırladı.

Yüksek Mimar Seda Güleç'in "Gaziantep'te Yeşil Kalkınma Sürecini" konulu sunumunun ardından 5 ülkeden gelen heyete kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Programda konuşan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 5 ülkeden gelen heyetle oluşturulan projeye önem verdiklerini belirtti.

Yeşil diyalogun kalkınmanın yol haritası olduğuna değinen Koçer, "Artık dünyanın en önemli kentleriyle birlikte daha yeşil bir dünya mottosuyla diyaloglarımızı geliştireceğiz ve iyi örnekleri birlikte çoğaltacağız. Aslında bu projenin bizim açımızdan en kıymetli yanı da bu. Çünkü biz, sizlere kentimizde yapılan çalışmaları anlatıp, uygulamalı olarak aktaracağız. Projenin devamında da aslında birbirimizden beslenerek yeni dünya düzeninde daha yaşanabilir bir şehirler kurgulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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