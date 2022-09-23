İslahiye'de park ve kafelerde denetim gerçekleştirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekiplerince, park, kafe ve oyun salonlarında asayiş denetim yapıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde park, bahçeler, internet kafe, oyun salonları ve umuma açık yerlerde kamu düzeni ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla emniyet tedbirleri kapsamında 47 işyeri denetlendi, 278 şahısın GBT sorgulaması yapıldı.



Denetimlerin aralıksız olarak yapılacağı belirtildi.

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