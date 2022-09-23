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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu

AA

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tartıştığı karısını öldüren koca polise teslim oldu.

Aydınlık Mahallesi Göz Caddesi'ndeki evinde eşi Zeliha D. (41) ile tartışan S.D, karısını öldürdü.

S.D. daha sonra İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Zeliha D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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