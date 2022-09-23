Bakan Varank'tan muhalefete "fabrika" tepkisi:

ADIYAMAN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin "AK Parti 20 yılda bir tane bile fabrika açmadı, AK Parti zamanında sanayi tamamen bitti." eleştirilerine tepki göstererek, "Devletin fabrika kurup bir kişinin çalıştığı yerde 3 kişi istihdam edip fabrikaları arpalıklara çevirdiği zamanlar geride kaldı." dedi.

Bakan Varank, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adıyaman Şubesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ASKON'un önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Türkiye'yi büyütmek için 20 yıldır çalıştıklarını aktaran Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi büyütmenin, geliştirmenin sevdasıyla gayretiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle dur durak demeden çalışmaya devam ediyoruz. Büyük gayretle Türkiye'yi nasıl yatırımlarla, projelerle buluştururuz bunun için çalışıyoruz. Bizim bir sloganımız var: 'Durmak yok, yola devam.' Dur durak demeden devam ediyoruz. Bu mücadelemizde Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için bizim en önemli yoldaşlarımızdan bir tanesi de iş insanları ve yatırımcılarımız. ASKON aslında elini taşın altına koyan müteşebbislerimizin kurduğu, bu ülkeyi kalkındırma hikayesinde asıl kahraman olan iş insanlarımızın kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyütebileceğimize, geliştirebileceğimize inanıyoruz. Biz Türkiye'nin 10 büyük ekonomiden birisi olabileceğine inanıyoruz. Bunu yapmanın yolu da özel sektörümüzle iş dünyamızla beraber hareket etmekten geçiyor."

Muhalefetin "AK Parti 20 yılda bir tane bile fabrika açmadı, AK Parti zamanında sanayi tamamen bitti." eleştirilerinde bulunduğunu dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Ama onlar bunu söylerken neyi düşünerek söylüyorlar biliyor musunuz? Bunlar zannediyor ki hala dünyada fabrikaları devletler, hükümetler kuruyor. Zannediyorlar ki Sümerbank'ta basma fabrikaları çalışsa Türkiye bir yere gelebilir. Şu an da o Sümerbank'ın basma fabrikalarından 500 tanesi Türkiye'de faaliyette. Özel sektörümüz bunları dünyaya ihracat yapıyor. Biz özel sektörün önünü açarak onlara gerekli altyapıları, teşvikleri veriyoruz. Türkiye'yi en güzel şekilde kalkındıracağız. O devletin fabrika kurduğu zamanlar geride kaldı. Devletin fabrika kurup bir kişinin çalıştığı yerde 3 kişi istihdam edip fabrikaları arpalıklara çevirdiği zamanlar geride kaldı. Özel sektör bu işleri yapacak."

Adıyaman'ı "özel sektör dinamizminin zirvede olduğu şehirlerden biri" şeklinde tanımlayan Varank, sanayicilerin kendilerine "Bize yer verin işimizi büyüteceğiz. İstihdam oluşturacağız." dediklerini belirtti.

Dünyanın, Türkiye'nin kabiliyetlerinin farkına vardığını dile getiren Varank, şunları kaydetti:



"Global markalar, global şirketler Türkiye'yi tedarikçi olarak yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin her yerinde müthiş bir ivme yakaladık. İnşallah bu ivme aynı şekilde Adıyaman'da ve Türkiye'de devam edecek. Türkiye'nin en büyük veteriner aşısı üreten firması Adıyaman'da faaliyet gösteriyor. Türkiye'de en büyük güneş paneli üreticilerinden bir tanesini ben Adıyaman'da ziyaret ettim. Bu şehrin potansiyeline inanıyoruz ve yatırım yapmaya devam edeceğiz."

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da Bakan Varank'a teşekkür ederek "Bizim sürekli yanımızda oldular. Allah razı olsun. Bize büyük güç veriyorlar. Bugün burada çok şükür önemli üyelerimizle ASKON şubesini kurduk, hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ASKON Adıyaman Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ASKON Adıyaman Şube Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve iş insanları katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.