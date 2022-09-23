Gaziantep merkezli 2 ildeki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla Gaziantep ve Şırnak'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 bin 341 gümrük kaçağı sigara, 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





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