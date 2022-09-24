Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstiklal Mahallesi'ndeki evin çatı katında arama yapan ekipler, kenevir, pompalı tüfek ve 86 fişek ele geçirdi, ikamette bulunan M.D, H.Ş. ve S.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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