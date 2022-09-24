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Bakan Varank, Gaziantep'te Halı İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı:

AA

Bakan Varank, Gaziantep'te Halı İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı:

GAZİANTEP (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank​​​​​​​, Türkiye'nin 20 yılda yaptığı yatırımlarla, altyapıya yaptığı yatırımlarla ve sanayiye verdiği desteklerle sanayi ve üretimin yıldızı olacağını belirtti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafından Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen Halı İhracatının Yıldızları ve 8. Makine Halısı Tasarım Yarışması ödül törenine katılan Varank, 2002'de iktidara geldiklerinde 35 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'nin, artık 250 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

İhracatın yüzde 95'ini sanayi ürünlerinin oluşturduğuna dikkati çeken Bakan Varank, "Biz topraktan gazı, petrolü çıkarıp satabilen bir ülke değiliz. Madenlerle bu rakamları yakalayan bir ülke değiliz. Eğer ihracat yapmak istiyorsan üretim mecburiyetinde olan bir ülkeyiz. 250 milyar dolar ihracatı üreterek yapıyoruz. Türkiye her alanda üretim ekosistemini geliştirmiş sanayi altyapısını dünyada en rekabetçi konuma getirmiş ülkelerden bir tanesi. Pandemiden sonra Ukrayna-Rusya savaşıyla devam eden krizlerle dünya adeta bir türbülansa girdi. Şu an da global markalar tedarikçi anlamında yeni ülkelerle çalışmaya gayret ediyorlar. İşte dünyada alternatif bir üretim merkezi neresidir diye bakıldığında, Türkiye akla gelen ilk ülkelerden birisidir." dedi.

Türkiye'de sanayicilerin üretim iştahının "coşmuş" durumda olduğuna işaret eden Varank, yapılan üretimden memnun olduklarını söyledi.

Sanayicilerin üretim alanlarını genişletmek ve yeni iş yerleri kurmak için kendilerine sürekli bilgiler geldiğini aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin neresine giderseniz gidin sanayiciler sizi çevirdiğinde 'bizim yatırımımızı genişletmemiz lazım' 'yeni yatırım yapacağız bize yardımcı olun, arsa gösterin yatırım yapmamız lazım' diyorlar. Gaziantep üretimin başkentlerinden bir tanesi ama Anadolu'nun her tarafı emin olun şu an da böyle. Afyon'a da gitseniz, Aksaray'a da gitseniz, Niğde'ye de gitseniz Mersin'e de gitseniz Adana'ya da gitseniz üretim tarafında müthiş bir canlılık var. Sanayicilerimiz harıl harıl üretmeye devam ediyor. Avrupa'da karşılaştığınız enerji krizi orada fabrikaların bir bir kapanmasına neden oluyor. Seramik gibi demir gibi cam gibi sektörlerde Avrupa şehirlerinde fabrikalar bir bir kapanıyor. Çünkü enerji maliyetleri artık onların üretimlerini, rekabetçiliğini ortadan kaldırmış durumda. Türkiye 20 yılda yaptığı yatırımlarla, altyapıya yaptığı yatırımlarla sanayiye verdiği desteklerle bu dönem ve önümüzdeki dönemde Allah'ın izniyle sanayi ve üretimin yıldızı olacak."

Varank, Türkiye'nin dünyada tedarikçilik kulvarında en önemli ülkelerden biri olmaya devam edeceğini belirtti.

Sanayicileri yeni dönemde yeni fırsatların beklediğini ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Evet sınamalar, riskler var. Avrupa'da resesyona doğru gidilirken Amerika'da resesyonlara gidilirken bizim ihracatımızın bundan etkilenmesi mümkün ama biz olaylara uzun soluklu bakıyoruz. Bugünden yaptığımız yatırımlarla yarın mutlaka kazanacağımızı biliyoruz. İnşallah Türkiye'yi çok daha aydınlık çok daha güzel bir gelecek bekliyor. Halıcılık sektörü burada geleneksel bir sektördü ama bunu modern çağa uygun hale getirerek şu an da parça halı üretiminde dünyanın bir numarası konumuna kim getirdi? Gaziantepli sanayicilerimiz getirdi. Onlar bu bayrağı inşallah ileriye çok daha güzel bir şekilde taşıyacaklar. Zaman zaman sanayicilerimizin moralleri bozulduğunda bir bakıyorlar yeni bir pazar açılmış. Bir bakıyorlar yeni bir fırsat çıkmış. Yeter ki Gaziantep bu ivmeye devam etsin, yatırıma devam etsin. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde bu resesyon riskleri onları hiç etkilemeyecek. Onlar yeni pazarlara açılmaya devam edecekler. Hem Gaziantep'in ekonomisini hem de Türkiye'ni ekonomisini kalkındırmaya devam edecekler."

- "AR-GE merkezlerini tasarım merkezlerini teşviklerimizle destekliyoruz"

Bakan Mustafa Varank, halı sektörünün ciddi miktarda ihracat yaparak istihdam sağladığının altını çizerek "Burada yerlileşmeyle ilgili yapmamız gereken hususlar var. Halı makinelerine baktığımızda burada çok ciddi ithalatımız var. Ben sanayicilerimizle bir araya geldiğimde bunu dile getiriyorum artık bizim halı makine üretimine yönelmemiz lazım. Enerji maliyetleri çok yüksek, bugün çatısında güneş paneli olmayan bir metrekare bile alan bırakmamamız lazım. Bu yatırımlarımızı da yaptığımızda inşallah bizim sektörümüz çok daha rekabetçi hale gelecek." diye konuştu.

Halıda en önemli hususlardan birinin de kendi tasarımını yapabilmek olduğunu ifade eden Bakan Varank, bir ürünün katma değeri yüksek hale getirmenin formülünün Ar-Ge, inovasyon ya da tasarım olduğunu söyledi.

Varank, bu tür yarışmaların halı sektöründeki eksiklerin giderilmesinde önemli olduğunu ifade ederek Bakanlık olarak tasarıma önem verdiklerini, Ar-Ge Merkezlerini, tasarım merkezlerini teşviklerle desteklediklerini kaydetti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan da Gaziantep'in halı üretiminde dünyanın önde gelen şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödül veren Bakan Varank, 40 bin lira olan birincilik ödülünün 100 bin, diğer ödüllerin ise 90 bin lira olmasını istedi.

Bakan Varank sembolik olarak sahneye getirilen ve dereceye girenlere verilen çekin üzerindeki rakamı kalemle çizerek yeni rakamları yazdı.

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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