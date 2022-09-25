İslahiye'de usulsüz ve ruhsatsız avlanan iki kişi yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsalındaki denetimlerde, usulsüz ve ruhsatsız avlanan 2 kişi yakalandı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında yaptıkları denetimlerde, usulsüz av yapan 2 kişiyi tespit etti

Kişiler hakkında idari işlem yapan ekipler, şüphelilerin av tüfeklerine el koydu.

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