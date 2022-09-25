TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal Gaziantep'te Bilim Şenliği'ne katıldı

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Bilim Şenliği'nin açılışına katıldı.

Prof. Dr. Mandal, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı Kaymakamlığı, Gaziantep Üniversitesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilen Bilim Şenliğinin açılışını yaptı.



Öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Mandal, kurulan stantları gezdi.

Etkinliğe Kaymakam Sinan Korkmaz, İslahiye Belediye Başkan Vekili Hanifi Başıbüyük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım ve ilgililer katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.