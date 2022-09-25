Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman dayanıklılık koşularıyla son buldu.

Antrenmana tedavileri süren Abdülkadir Parmak, Mustafa Eskihellaç ve Kuzey Makedonya Ümit Milli Takımı'nda bulunan Luka Stankovski katılmadı.

Siyah-kırmızlı takım yarın yapacakları izinin ardından salı günü çalışmalarına devam edecek.

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