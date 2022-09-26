Nizip'te öğrencilere kıyafet desteği

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle sağlanan okul kıyafetleri Nizip Ticaret Borsası tarafından törenle ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye ulaştırıldı.

Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, borsa binasında düzenlenen törende, her zaman eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Yardımların ilçe genelinde bulunan 24 ilkokulda öğrenim gören 500 öğrenciye ulaştırıldığını ifade eden Sarı, şunları kaydetti.

"İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nizip Ticaret Borsası olarak yılın belirli dönemlerinde çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atarak sürekli eğitimi destekleyici faaliyetler içinde yer almaya çalışıyoruz. Bugün de yeni eğitim ve öğretim yılında 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye verilmek üzere okul kıyafetlerimizi Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ediyoruz. Nizip Ticaret Borsası olarak her yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da eğitim yardımlarımıza devam edeceğiz. Bu yardımların yapılmasında bizlerden desteğini esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu​​​​​​​'na, Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş'e, öğrencilerimizi yetiştiren değerli öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyor bu vesileyle 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."



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