Nizip'teki Ak Mezra Köprüsü yenilendi

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GAZİANTEP (AA) - Nizip ilçesinde yenilenen Ak Mezra Köprüsü hizmet vermeye başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Nizip Belediyesi tarafından Duraklı Mahallesi'ndeki köprü yenilendi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Büyükşehir ve Nizip Belediyesi'nin ilçe merkezinin yanı sıra ilçe bağlantı yolları ve kırsal mahallerdeki yollarda da trafiği rahatlatacak projelere ağırlık verdiğini söyledi.

Kırsal mahallerde yaptkıları çalışmalara ara verilmeden devam edildiğini anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Biz sadece şehir merkezinde değil ilçemizin en uç noktasında bulunan kırsal mahallelerimize de aynı hizmeti götürmenin gayreti içerisindeyiz. Böylelikle Duraklı mahallemizin Ak Mezrası'nda bulunan köprü, geçtiğimiz yıl aşırı yağışla kötü hale gelmişti. Bizde zaman kaybetmeden Büyükşehir Belediyemiz iş birliğinde bu köprümüzü yeniden inşa ederek 4 metre yüksekliğinde 3,5 metre eninde ve 23 metre uzunluğunda çift şerit olarak mezramıza kazandırdık. Hayırlı olsun."

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