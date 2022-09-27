Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kız çocuğuna ait ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 3 kişi yakalandı.

Şahinbey ilçesindeki bir adreste dün akşam yapılan aramada, derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen, 3 yaşında olduğu değerlendirilen ve ilk incelemesinde darp izlerine rastlanan kız çocuğu cesedine ulaşılmıştı.

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