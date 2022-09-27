GÜNCELLEME - 2 - Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kız çocuğuna ait ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.A, M.A. ve M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Cenazesi dün gece saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan çocuğun otopsi işlemleri tamamlandı. Burada bulunan çocuğun babaannesi Sevim Erbay, gazetecilere, çocuğun vücudunda işkence izlerinin bulunduğunu belirtti.

"Çocuğun nasıl olduğunu bir görebilseniz dünya ayağa kalkar." diyen Erbay, suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

Şahinbey ilçesindeki bir adreste dün akşam yapılan aramada, 3 yaşında olduğu ve darp sonucu öldüğü değerlendirilen kız çocuğunun cesedi derin dondurucuda bulunmuştu.

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