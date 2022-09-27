Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüqheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Nurtepe Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araç içerisinde bulunan A.I'nın üzerinden 725 gram sentetik uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. 14 suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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