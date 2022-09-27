Gaziantep'te "HAYDİ" ekmek büfelerinin sayısı 17'ye çıkarıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatandaşların daha uygun fiyata ekmek alması için kurulan Halk Yiyecek ve İçecek Dağıtım İşletmeleri'nin (HAYDİ) başlangıçta 11 olan satış büfesi sayısı 17'ye çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kaliteli ekmeği uygun fiyata alabilmesini kolaylaştırmak için hayata geçirilen HAYDİ, Nuripazarbaşı, Vatan, Cumhuriyet, Boyacı, Cengiz Topel, Deniz, Pir Sultan, Hürriyet, Kayaönü, Karacaoğlan, Göllüce, Merveşehir, Kocatepe, Kıbrıs, Akdere, 8 Şubat ve Umut Mahalleleri'nde hizmet veriyor.

HAYDİ satış büfesinden alınan ekmekten memnun kalan Mustafa Özdemir, güzel bir proje olduğunu belirterek, "Zaten gıdamız temel tüketimimiz. Bunun için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Fiyatlar piyasaya göre çok uygun Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.













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