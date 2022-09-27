Gaziantep'te gümrük kaçağı 19 bin 902 tıbbi ilaç ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yeri ve depoda yapılan aramada gümrük kaçağı 19 bin 902 tıbbi ilaç ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yeri ve bir depoda arama yaptı.

Yapılan aramada gümrük kaçağı 19 bin 902 tıbbi ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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