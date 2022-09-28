Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Sanayi Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durduran ekipler, araç içerisindeki A.A. ve A.B'nin üzerinde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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