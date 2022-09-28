Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te maganda kurşunu isabet eden 13 aylık bebek hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi'nde akrabalarını ziyaret giden ailenin 13 aylık bebekleri Kaan Taş'a, ablası bahçede gezdirirken maganda kurşunu isabet etti.



Başından kan gelen ve ailesinin özel bir hastaneye götürdüğü bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Cenazenin Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.



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