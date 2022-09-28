Gaziantep'te itfaiyeciler bu yıl 3 bin 659 yangına müdahale etti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2022 yılında 3 bin 659 yangına ve 2 bin 406 kurtarma olayına müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 24 saat görevinin başında olan itfaiye ekipleri, yangın ve kurtarma olaylarına karşı 391 eğitimli personel ve 69 araçla mücadele etti.

Ekipler, bu yıl fabrika, iş yeri, bina, araç, arazi, ekili alan, orman ve trafolarda çıkan 3 bin 659 yangına müdahale ederek söndürdü.

Gaziantep İtfaiyesi ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarlar sonucu asansörde kalma, boğulma, iş kazası, kapalı alanda mahsur kalma, trafik kazalarında sıkışma, soba zehirlenmeleri, doğal afetlere mücadele çalışmaları, intihar girişmeleri gibi 2 bin 406 farklı olayda çalışma yürüttü, 773 hayvan için de kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Yangın ve kurtarma çalışmalarında 93 vatandaşı yangın esnasında alevlerin içerisinden çıkaran itfaiye, bin vatandaşı ise trafik kazası sonucu sıkıştıkları araçtan kurtarırken, intihar girişimlerine de müdahale etti.

İtfaiye, 2022 yılında 5 bin 292 vatandaşın imdadına koştu.

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