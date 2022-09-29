Araban Kaymakamı Kızılkaya kırsalda yaşayan kadınlara KADES'i anlattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, kırsal mahallerde yaşayan kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.



Kaymakam Kızılkaya ve kırsal mahallelerde yaptığı ziyaretlerde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.



Ziyaretler kapsamında bölgedeki kadınlarla da görüşen Kızılkaya, onlara KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.