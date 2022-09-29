Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bir araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada 210 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 540 paket sigara ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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