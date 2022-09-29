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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

AA

Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Ocaklar Mahallesi'nde dün gece Müslüm Kurt, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kurt müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kurt'un cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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