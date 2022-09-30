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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Mevlihanesi'nde 100 yıl sonra "Mevlevi Mukabelesi" düzenlendi

AA

Gaziantep Mevlihanesi'nde 100 yıl sonra "Mevlevi Mukabelesi" düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Mevlevihanesi'nde Mevlana'nın doğum günü etkinlikleri kapsamında 100 yıl sonra "Mevlevi Mukabelesi" düzenlendi.

Tekke Cami avlusunda düzenlenen etkinlik, eylül'de hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu kurucusu, mutasavvıf, yazar, müzisyen ve avukat Ömer Tuğrul İnançer için Mevlid-i Şerif okutulmasıyla başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programdaki konuşmasında, İnançer'e Allahtan rahmet, ailesine sabırlar diledi.

İnançer'in ülke için büyük bir değer olduğunu ifade eden Şahin, büyüklerin emanetini sırtlarında taşıdıklarını belirtti.

Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini anlatan Şahin, "Ruhlar ve gönüller hasta, şifa ise öze dönmektedir. Hazreti Mevlana'nın öğretileriyle kalbimizin, bedenimizin şifa bulmasını sağlamalıyız." dedi.

Gazikültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver ise Mevleviliğin öneminden bahsederek, "Burası kentin kurtuluşunda çok önemli bir yere sahip. Bu mekanlar Gaziantep'in hakiki birer iman kaleleridir. 100 yıl sonra ilk defa burada Mevlevi Mukabelesi düzenleniyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardın Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından Mevlevi Mukabelesi düzenlendi, semazen gösterisi sunuldu.

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer ilgililer ve vatandaş katıldı.

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