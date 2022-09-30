İslahiye ve Nurdağı'nda "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği kapsamında yaya geçitleri boyandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği gerçekleştirildi.

İslahiye ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve öğrenciler yaya geçidini kırmızıya boyadı ve sürücülere broşür dağıttı.

Kaymakam Anteplioğlu, yaptığı konuşmada, düzenlenen başarılı kampanyalar ve çalışmalar sonucunda Türkiye'de yaya ölümlerinde ciddi bir azalma olduğunu söyledi.

Okul önünde düzenlenen programda Kaymakam Anteplioğlu ve beraberindekiler öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Nurdağı ilçesindeki düzenlenen programda ise Kaymakam Sinan Korkmaz ve beraberinde belediye başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Selman Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır ve öğrenciler Nurdağı-Adana karayolundaki okul güzergahındaki yaya geçidini kırmızıya boyadı ve sürücülere broşür dağıttı.



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