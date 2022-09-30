Nurdağı'nda gıda denetimi yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Nurdağı'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri gıda satışı yapan iş yerlerini denetledi.



Ekipler, Nurdağı ilçe merkezindeki kasap ve marketlerdeki gıda, et ve tavuk reyonlarında hijyen ile ürün denetimi gerçekleştirdi.



Aralıksız devam edeceği belirtilen denetimlerde hijyen şartlarını yerine getirmeyen ve eksiklikleri bulunan iş yerleri uyarıldı.

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