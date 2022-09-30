Gaziantep'te "Zaman-Sızlar" temalı kişisel resim sergisi açıldı

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GAZİANTEP (AA) - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen Çeken'in, yaşamın zorlukları ve pandemi sürecini tuvaline yansıttığı "Zaman-Sızlar" temalı kişisel resim sergisi açıldı.

SANKO Park Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Karkamış Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikola Marchetti ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Prof. Dr. Çeken, açılışta yaptığı konuşmada, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sergide yer alan çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Çeken, tüm sanatseverleri sergiye davet etti.

Sergi 21 Ekim'e kadar açık olacak.



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