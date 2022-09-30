Gaziantep'te trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Osmangazi Mahallesi'nde kavşağa kontrolsüz giren otomobilin refüje çarptıktan sonra karşı yöne geçmesi yer alıyor.

Gaziantep Üniversitesi karşısında ise yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması KGYS kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda, Hürriyet Caddesi'nde ters yönden gelen motosikletin otomobile çarpması, Kırkayak Parkı karşısında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün refüje çarparak yan yatması da yer alıyor.



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