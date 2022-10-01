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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Basketbol sezona galibiyetle başlamak istiyor

AA

Gaziantep Basketbol sezona galibiyetle başlamak istiyor

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yarın evinde Frutti Extra Bursaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep Basketbol, sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Geçen sezon ligi 4. sırada bitiren ve play-off çeyrek finalinde elenen Gaziantep ekibi, yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti. Geçen sezondan sadece 2 isimle yoluna devam eden kırmızı-siyahlı ekip, transfer sezonunun hareketli geçirerek sil baştan kadro kurdu.

Yeni sezon hazırlıklarını Gaziantep ve Bolu'da kamp yaparak geçiren Gaziantep Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında yarın evinde Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacak. Gaziantep temsilcisi, rakibine üstünlük kurarak lige galibiyetle başlamanın planlarını yapıyor.


- Açık: "Öncelikle hedefimiz lige galibiyetle girmek"

Takımın başantrenörü Tutku Açık, AA muhabirine, sezon hazırlıklarına erken başladıklarını ifade etti.

Yeni bir takım oluşturduklarını ve hazırlık sezonunu iyi değerlendirdiklerini ifade eden Açık, "Takım 8 hazırlık maçı yaptı. İdmanlarımız benim istediğim şekilde tempolu ve agresif geçti. Yoğun bir tempo yaşadık ama sakatlıklarımız oldu. İki yabancı oyuncumuz 10'ar gün sakatlıklar yaşadı. Biraz zamana ihtiyacımız var." dedi.

Tüm planlarını ilk maçtan galip ayrılmak üzerine yaptıklarını ifade eden Açık, şöyle devam etti:

"Öncelikle hedefimiz lige galibiyetle girmek. Geçen sezon ilk maçımızda yenilmiştik. Lige iyi başlamak çok önemli ama benim için daha önemlisi olan ligi nasıl bitirdiğimiz. Tabii ki galibiyet hedefiyle çıkacağız, ona göre hazırlandık. Seyirci desteğine çok ihtiyacımız var muhakkak. Frutti Extra Bursaspor geçen sezon Euro Cup finalisti. Birçok oyuncusunu kadrosunda tutabildi. Şu an ligin en hazır takımların biri. İstikrarlı ve oyuncuların birbirini iyi tanıyor olması rakip için avantaj. Bizimde ev sahibi avantajımız var. Bir sakatımız var, o oynamayacak ama geride kalan arkadaşlarla beraber bu maçı kazanmaya çalışacağız."


- Takım kaptanı Batuk: "Lige hazırız"

Takım kaptanı Birkan Batuk ise takıma bu yıl dahil olduğunu hatırlattı. Güzel bir arkadaşlık havasının oluştuğunu belirten Batuk, yeni sezona ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Yoğun geçen bir hazırlık dönemi oldu. Kendi adımıza iyi geçti. Yeni oyunculardan oluşan bir takımız. Birbirimize alışma sürecimiz iyi geçti. Lige hazırız. Öncelikle bütün takımlara sağlıklı başarılı sezon diliyorum. Hedefimiz Avrupa Kupası'nda gidebildiğimiz kadar gitmek ve bu sezon yine play-off'a kalmak istiyoruz. Ben lige hazır olduğumuzu düşünüyorum. Yarın çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Frutti Extra Bursaspor çok iyi bir takım. Çok sert oynuyorlar ama bizde kendi sahamızda hazırlandığımız gibi sert bir oyunla kazanmak istiyoruz."

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