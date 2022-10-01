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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nizip'te 600 çiftçiye zeytin kasası

AA

Nizip'te 600 çiftçiye zeytin kasası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, zeytin hasadında kaybı önlemek amacıyla Nizip’teki 600 üreticiye 12 bin kasa dağıttı.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, her zaman üretenin yanında olduklarını ve yapılan çalışmalarla da üretim alanlarının genişlemesini sağladıklarını söyledi.

Bölgede büyük ölçüde üretimi yapılan fıstık ve zeytincilikte kaliteye yönelik çalışma yaptıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Nizip ilçesinde yetişen zeytinlerden elde edilecek zeytinyağının kalitesinin kaybolmaması için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Başlatmış olduğumuz çalışmayla Nizip Belediyesi ve Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün de katkılarıyla Nizip ilçesindeki 600 üreticimize 12 bin adet zeytin kasası dağıtıyoruz. Bu kasalarla artık zeytin, çuvallarda ezilmeyecek ve toplanılan zeytinlerden daha kaliteli bir yağ elde edilmiş olacaktır. Lezzeti ve aroması açısından Nizip Zeytini çok özel, kasalarda çiftçilerimiz için büyük bir ihtiyaç güle güle kullansınlar."

Nizip Belediyesi Başkanı Mehmet Sarı ise zeytinin bölgedeki önemli bir gelir kapısı olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, kasalar üreticilere teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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