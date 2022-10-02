Gaziantep'te tarım alanında eğitim alan 95 kadına sertifika verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde 5 farklı alanda eğitimini başarıyla tamamlayan 95 kadın kursiyere sertifika verildi.

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamada, Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde "kooperatifçilik geliştirme", "ev tipi sofralık zeytin işletmeciliği", "örtü altı sebze yetiştiriciliği", "meyve fidanı üretimi" ve "arıcılık" konularında eğitim alan 95 kadın girişimci için sertifika töreni düzenlendi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kardeş olmak için aynı kandan olmaya gerek olmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Kader birliği yapıldıysa, hastalıkta, sağlıkta bir ve beraber olunuyorsa bizler kardeşiz. Rabbim kardeşliğimizi daim kılsın. Siz değerli kadınlarımızın gücü bizlerin gücü. Siz huzurluysanız biz de sağlıklıyız. Ailemizin bütünlüğü için baktığımız zaman her şeyin aile ekonomisi ile başladığını göreceksiniz. Biz küçükken yaka dikerdik ve o zaman bizim ailelerimiz için en önemli şey çocuklarının okul hayatına devam etmesi ve başarılı olmasıydı. Eğer o gün o anneye sahip olmasaydım bugün belki de başkan olarak yanınızda olmazdım."

Eğitimin çok önemli bir başlık olduğunu kaydeden Şahin, "Bugün verilere bakıldığında üniversiteye giden kız öğrenci oranının yüzde 48'lere ulaştığını görüyoruz. Olağanüstü bir şey bu. Fırsat ve imkan verildiğinde nelerin başarılabildiğini bu oranda bizlere gösteriyor. 1980'lerde üniversite hayatıma başladığımda ailemde benden başka okuyan yoktu. Üzerinde 35 sene geçmiş baktığımız zaman. Bugün dünden daha iyiyiz. Yarınlarımız çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Şahin, eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.







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