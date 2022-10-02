GÜNCELLEME - Gaziantep'te anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde eve düzenlenen silahlı saldırıda anne ve oğlunun yaşamını yitirmesi, gelini ve iki torununun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırsal Kartal Mahallesi'ndeki eve dün silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma ekipleri, saldırganın Ahmet Y. olduğunu tespit etti.

Soruşturma kapsamında amcasının evine silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen şüpheli Ahmet Y, boş arazide yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Şüpheli Ahmet Y'nin ifadesinde, olay günü bilinmeyen nedenle amcası Mustafa Y. ile aralarında tartıştıklarını aynı gün akşamı da olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Dün kırsal Kartal Mahallesi'ndeki eve düzenlenen silahlı saldırıda bahçede oturan anne Fatma Y. ile oğlu Cebrail Y. (30) hayatını kaybetmiş, gelini Pınar (25) ile torunları Ayaz ve Irmak yaralanmıştı.

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