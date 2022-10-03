Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

AA

Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde görev yapan bekçiler, bir okuldan meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği şüpheli M.B.B'yi suçüstü yakaladı.

Yapılan kimlik sorgulamasında 19 suç kaydı bulunan zanlı, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlının okul bahçesinde yakalanıp gözaltına alınması bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
İbrahim Sarı yeniden NTB başkanlığına seçildi
YEREL HABERLER İbrahim Sarı yeniden NTB başkanlığına seçildi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı
YEREL HABERLER Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı
Anne ile oğlunu öldürüp, 3 kişiyi yaralayan saldırgan akraba çıktı
YEREL HABERLER Anne ile oğlunu öldürüp, 3 kişiyi yaralayan saldırgan ...
İslahiye Ticaret Odasında başkanlığına Selahattin Türkmen yeniden seçildi
YEREL HABERLER İslahiye Ticaret Odasında başkanlığına Selahattin ...
Gaziantep'te tarım alanında eğitim alan 95 kadına sertifika verildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te tarım alanında eğitim alan 95 kadına ...
Şehit Polis Çalışgan'ın cenazesi memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Polis Çalışgan'ın cenazesi memleketine ...
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu
YEREL HABERLER Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu
Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti sürüyor
GÜNCELLEME - Gaziantep'te anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Gaziantep'te anne ve oğlunun yaşamını ...
Gaziantep'te eve düzenlenen silahlı saldırıda anne- oğul öldü, gelini ile 2 torunu yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te eve düzenlenen silahlı saldırıda anne- ...
Gaziantep'te anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği ...
Gaziantep'te eve düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te eve düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ...
Otobüs şoförü, 16 kişinin öldüğü kaza öncesi perdeyi düzeltmeye çalışmış
YEREL HABERLER Otobüs şoförü, 16 kişinin öldüğü kaza öncesi perdeyi ...
Karkamış'ta kedilerin patilerinin kesildiği iddialarına yönelik soruşturma
YEREL HABERLER Karkamış'ta kedilerin patilerinin kesildiği ...
Gaziantep'te ele geçirilen 1 ton kaçak et imha edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te ele geçirilen 1 ton kaçak et imha edildi
Nizip'te 600 çiftçiye zeytin kasası
YEREL HABERLER Nizip'te 600 çiftçiye zeytin kasası
Gaziantepli 70 yıllık evli çift, doğada mutlu yaşam sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantepli 70 yıllık evli çift, doğada mutlu yaşam ...
Mühendis adayları iş hayatını sanal gerçeklikle öğreniyor
YEREL HABERLER Mühendis adayları iş hayatını sanal gerçeklikle ...
Gaziantep Basketbol sezona galibiyetle başlamak istiyor
YEREL HABERLER Gaziantep Basketbol sezona galibiyetle başlamak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.