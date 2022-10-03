Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 7 Ekim Cuma günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Ligde son oynanan Kasımpaşa karşısında forma giyen futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı çalıştı. Diğer futbolcular ise dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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