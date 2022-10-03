Gaziantep'te asayiş uygulamasında 7 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen asayiş uygulamasında, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Maarif Kavşağı, Suburcu ve Karagöz caddeleri, Ünaldı, Tekstilkent ve Bozoklar mahalleleri ile Demokrasi Meydanı'nda şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

216 aracın denetlendiği, 800 kişiye kimlik kontrolü yapılan uygulamada, ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 40 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Aranan 3 şüphelinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.













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