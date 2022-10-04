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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'in iki voleybol takımı, "Sultanlar Ligi" hedefiyle sezona başlayacak

AA

Gaziantep'in iki voleybol takımı, "Sultanlar Ligi" hedefiyle sezona başlayacak

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele veren Gaziantep'in iki temsilcisi Merinos Voleybol ve Adam Voleybol'un hedefi, kenti en üst organizasyon olan Sultanlar Ligi'nde temsil etmek.

Merinos Voleybol Kulübü Başkanı Ali Atalar, AA muhabirine, Gaziantep'in bir spor şehri olduğunu ve kentin takımlarının her zaman en iyi yerde olmayı hak ettiğini söyledi.

Futbol ve basketbolda Gaziantep takımlarının Süper Lig'de mücadele verdiğini ve kenti en iyi şekilde temsil ettiğini aktaran Atalar, voleybolda da bu başarıya ulaşmak istediklerini vurguladı.

Bu amaç doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Atalar, şunları kaydetti:

"İki takımın da hedefi Sultanlar Ligi'ne çıkmak. Kadın voleybolunda Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Biz altyapıya çok önem veriyoruz. Kendi sporcumuzu kendimizin yetiştireceği bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Onun için Gaziantep'te bütün okullarda tarama yaparak yetenekli kız çocuklarımızı voleybola kazandırmaya çalışıyoruz. Adam Voleybol da bizim kardeş takımımız. Yalnızca onlar ile sahada rakibiz. Onun dışında birlikteyiz. İlk maçımız da onlarla olacak. Burada tabii iyi olan kazansın. Biz kazanmak istiyoruz doğal olarak."

Takım kaptanı Kübra Tanrıkulu ise 22 Ekim'de ligin başlayacağını, yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade etti.

Gaziantep takımlarının Sultanlar Ligi'ne yakışacağına inandığını dile getiren Tanrıkulu, "Gaziantep, voleybola önem veren, daha doğrusu spora önem veren bir şehir. Voleybol anlamında büyük ilerleme kaydedildi. Adam Voleybol ve Merinos Voleybol olarak şu an tatlı bir rekabetimiz var. İnşallah iki takım da Sultanlar Ligi'ne çıkar ve Gaziantep'i en üst ligde görmüş oluruz. Kentimizde derbi niteliğinde 2 maçımız olacak. İki maçın da çok güzel bir atmosferde geçeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.


- Torun: "Aynı amaca hizmet eden iki kardeş kulübüz"


Adam Voleybol Genel Menajeri Sedat Torun, Voleybol 1. Ligi'nde üçüncü sezonlarını yaşadıklarını belirtti.

Geride kalan iki yılda Sultanlar Ligi'ne çıkmak için play-off oynadıklarını ancak turu geçemediklerini vurgulayan Torun, şöyle konuştu:

"Bu sene yine aynı hedef ve heyecanla yola çıktık. Sezon biter bitmez yeni bir yapılanmaya gittik. Takımı komple yeniledik. Hedefimiz yine Sultanlar Ligi'ne çıkmak. Çünkü şehrimiz bunu hak ediyor. Futbol ve basketbol takımlarımız Süper Lig'de. Voleybol neden olmasın? Bizim de yarım kalan bir hikayemiz var. İnşallah bu sene başaracağız. Merinos Voleybol ile aynı kulvarda yarışıyoruz ama sadece sahada rakibiz. Aynı amaca hizmet eden iki kardeş kulübüz."

Adam Voleybol Başantrenörü Cengiz Akarçeşme ise takımın yarım kalan hikayesini tamamlayacaklarına inandığını ifade etti.

Yeni sezona ilişkin tüm hazırlık ve planların yapıldığını belirten Akarçeşme, "Burası gerçekten spor şehri. Laf olsun diye değil, ciddi yatırımlar var. Sultanlar Ligi'nde gönül ister iki takımımız da katılsın ve Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etsin. Bunun için kentte gerekli altyapı ve seyircide var. Niye olmasın?" diye konuştu.

Takım kaptanı Duygu Üçdağ da takımın bu sene sil baştan kurulmasına rağmen güzel arkadaşlık bağı oluştuğuna dikkati çekerek, "Bir şehirde iki takımın olması güzel. Rekabet ortamını güçlendiriyor. Ülkemizin güneyinde ve doğusunda voleybola olan yatırımlar bizi mutlu ediyor. Özellikle de buradaki genç kızlarımızın voleybola özendirilmesi çok önemli. Voleybola başlamaları için çok güzel bir ortam var. Biz de onlara örnek olmak ve Sultanlar Ligi'ne çıkmak için çalışacağız. Umarım iki takım da başarılı olur. Sonuç olarak ikisi de aynı şehri temsil ediyor. İkimiz de en üst lige çıkıp, Gaziantep şehrini güzel bir şekilde temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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