Gaziantep'te "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Hayvanat Bahçesi'nde etkinlik gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki etkinlikte, Gaziantep'in hayvan dostu bir kent olduğunu söyledi.

Her canlıyı korumakla görevli olduklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Sevgi toplumu olmak, merhamet toplumu olmak, şefkat toplumu olmak. Rabbim bize yine bize diyor ki siz yeryüzündekine acıyın ki gökyüzündeki de size acısın. O yüzden biz doğan her canlıyı korumaktan sorumluyuz. Çiçekten, böcekten, arıdan her şeyden. Her şeyin bir yaradılış nedeni var. Bizlerde bu can dostlarımıza en iyi şekilde yaşamaları için gerekli her şeyi yapmak zorundayız."

Program "fox" isimli köpeğin minik gösterisi ve Kadın Dostu Kent Gaziantep Uygulamasını indirip puan biriktirerek hayvan maması almaya hak kazananlara 4 ton mama dağıtımının ardından son buldu.

