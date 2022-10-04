İslahiye'de kuş gözlem etkinliği yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "Dünya Kuş Gözlem Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Gaziantep'teki Küçükkızılhisar Ortaokulu öğrencilerine yönelik Tahtaköprü Barajı'nda kuş gözlem etkinliği yapıldı.



22 türde 6 bin 447 kuşa da ev sahipliği yapan Tahtaköprü Barajı'ndaki kuşları gözleyen öğrenciler, yetkili personellerden bilgi alarak dürbünden alandaki kuşları izledi.



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